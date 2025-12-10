El emotivo mensaje de Daniela Castro tras su salida de Fiebre de Baile: “Se cierra esta etapa con mucha pena”

La bomba finalmente explotó. Tras varios días en los que nadie entendía qué había pasado con su repentina ausencia en "Fiebre de Baile", fue la propia Daniela Castro quien salió a aclararlo todo, revelando un motivo más doloroso de lo que cualquiera imaginaba.

La ex "MasterChef" contó que sufrió la pérdida de un embarazo que no sabía que tenía, mientras seguía compitiendo sin descanso en el programa.

Durante la semana se había informado que Castro dejaba el espacio de CHV por unos misteriosos "temas de salud", noticia que Diana Bolocco comunicó en vivo con evidente preocupación.

Sin embargo, lo que se venía gestando tras cámaras era una historia mucho más fuerte, una que Daniela decidió contar recién ahora a través de sus redes.

La cocinera publicó un video con momentos de la competencia y, junto a él, compartió un relato íntimo sobre cómo enfrentó todo sin imaginar lo que pasaba en su propio cuerpo.

"No era cansancio solo por empezar algo nuevo, era más. Anemia, hormonas, mi mini yo y todo sin saberlo. Me siento poderosa, no sé", escribió, descolocando por completo a sus seguidores.

La historia se volvió aún más impactante cuando continuó relatando el esfuerzo sobrehumano que hizo mientras su salud se deterioraba: "Sin saber lo que vivía mi cuerpo, no me rendí. Si bien me sentía agotada, me decía todos los días: yo puedo hacerlo. Y lo hice, frustrada, sensible, agotada, pero lo hice, independiente de los resultados, veo lo que viví estos 3 meses y me encanta".

Pese a la pérdida y a la abrupta despedida del programa, Daniela aseguró que no piensa renunciar a su sueño de bailar: "Quiero seguir, les juro. Para mí no es un final. Es solo un capítulo de mi libro 'Mi sueño de bailar' porque siento que fue incompleto, yo no estaba al 100% a pesar de que lo di todo. Por ahora solo queda cuidarme".

Finalmente, cerró su mensaje dejando claro que esta etapa termina con una mezcla de tristeza y orgullo: "Por ahora se cierra esta etapa con mucha pena, pero feliz de lo logrado".

PURANOTICIA