El emotivo adiós de Julio César Rodríguez que dejó a todos llorando en CHV: “Ahora tienen que brillar los demás…”

Un emocionante capítulo se vivió la mañana de este martes en la despedida de Julio César Rodríguez en “Contigo en la mañana”, donde el matinal de Chilevisión se tomó más de 40 minutos para rendirle un homenaje que para muchos fue bastante emotivo.

Tras 13 años en pantalla, el animador cerró su ciclo entre aplausos, discursos y lágrimas, en un ambiente que dejó en evidencia el fuerte vínculo —y también el peso— que tenía dentro del equipo.

Cuando le tocó hablar, JC apareció visiblemente afectado y con la voz quebrada, destacando la “buena onda” interna y el rol que jugó en el grupo, con palabras que no pasaron desapercibidas.

“Hemos tratado de estar a la altura del equipo, de no defraudar a mis compañeros, de estar a la altura de lo que todos hacen mi preocupación máxima siempre ha sido de que todos estén orgullosos de mí”, señaló el presentador de televisión ante sus compañeros.

Luego, el periodista profundizó en su discurso, insistiendo en el valor de los lazos construidos durante años y en cómo estos habrían marcado la forma de hacer televisión dentro del matinal.

“Cuando presento su trabajo lo hago de la mejor forma, de la más consciente y de la forma más cariñosa porque son muchos años de trabajo acá. Es increíble cómo los lazos de amistad, los lazos humanos modelan todo, y al tenernos cariño, al tenernos aprecio, al querernos, hacemos mejor las cosas, con más consciencia, con mucho más amor", sentenció el comunicador.

Pero el momento más comentado vino después, cuando —tras recibir elogios de todo el equipo— Rodríguez volvió a tomar la palabra para agradecer.

En ese contexto, aseguró que su mayor aprendizaje fue dar un paso al costado en protagonismo: “El inmenso amor que me han entregado, he aprendido a ser distinto, a ser mejor, logré entender que había brillado y que ahora tienen que brillar los demás, desde hace un año y medio ya no he querido ser protagonista, quiero que todos brillen, brillen y brillen, desde los noteros hasta mis compañeros en la conducción”.

El conductor también aprovechó de defender los proyectos que impulsó desde su rol ejecutivo, como los programas de baile y el teatro en el canal, dejando claro que busca un cambio de tono en la pantalla chica.

“Ojalá no se acaben, siento que pueden unir a la familia, hacer que la gente se quiera”: expresó JC.

Y para cerrar, Rodríguez lanzó: “Siempre he pensado que todo lo que hacemos en la vida es para que nos quieran, y yo he trabajado todo este último tiempo para que ustedes me quieran y creo que la misión está cumplida, yo también los quiero a todos, los adoro”.

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