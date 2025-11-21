El duro revés de Balbi El Chamako tras su fugaz primera incursión política en el comando de Jara

El equipo de campaña de Jeannette Jara anunció la salida del artista urbano Balbi El Chamako como uno de los embajadores presentados durante este viernes.

Esto se produce luego de conocerse que el cantante de música urbano mantiene una causa vigente por violencia intrafamiliar (VIF).

En una declaración pública, el comando señaló que “hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako”.

Además, precisaron que “lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado”.

Añadieron que “en virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”.

DETALLES DE LA DENUNCIA

El 22 de diciembre de 2024, cerca de las 13:30 horas, en la vivienda ubicada en Río de Janeiro 1245, La Cisterna, la víctima —J.C.G.C— estaba en el domicilio junto a sus hijos, todos menores de edad. En ese contexto, el imputado Patricio Ignacio Oñate Herrera (nombre legal del artista), su conviviente y padre de los niños, comenzó a insultar a su hijo de 11 años, identificado con las iniciales F.I.O.G.

El menor se interpuso entre sus padres para frenar la discusión, momento en que el cantante le habría dicho: “¿Qué andas hablando weás? Eres un cahuinero”, para luego empujarlo.

Luego, según el relato de la víctima, el imputado se abalanzó sobre ella, golpeándola con pies y puños en distintas partes del cuerpo. También habría utilizado un cable alargador para agredirla en la espalda y un escobillón para golpearla en los brazos.

El parte médico consigna que la mujer terminó con equimosis múltiples —particularmente en el brazo izquierdo, tórax lateral y muslo— junto con un eritema lineal de 30 centímetros en la espalda y eritema en la mano izquierda, lesiones calificadas como clínicamente leves.

Cabe señalar que la causa en contra del cantante permanece en tramitación en el 11° Juzgado de Garantia, quien depende de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

