“El director me expuso”: Patricia Maldonado recordó anterior polémica con Alejandro Goic

La comunicadora Patricia Maldonado, recordó en un nuevo episodio de su programa emitido en redes sociales “Las Indomables”, su anterior polémica en el estudio de “Mucho Gusto” con el actor Alejandro Goic, quien abandonó el set del espacio matinal de Mega, donde ella era panelista, ante su llegada.

Todo se originó mientras la opinóloga comentaba junto a Catalina Pulido, el reciente conflicto entre Savka Pollak y Mauricio Israel. “¿No te parece curioso que lo inviten para un tema tan sensible? (…). Si trabaja en el canal, a mí me parece que le hicieron un flaco favor, y creo que lo expusieron. Si eres rostro del canal, cuida tu rostro”, expresó la también cantante.

Fue ahí cuando la actual panelista de “Tal Cual” recordó su propio episodio junto a Goic, quien llegó a “Mucho Gusto” en el marco de la promoción de la teleserie “Casa de muñecos”, momento en el que solicitó que Maldonado no estuviera en pantalla.

“A mí me pasó eso. Estando en un canal grande, en un canal donde se me amaba, donde yo daba una sintonía de la pu… madre”, comenzó su relato, donde añadió que “el director me expuso a que llegaran los actores y uno de ellos se fuera del escenario, algo que pudo haberlo evitado. Pudo haber dicho ‘momentito’ ¿porque a usted no le cae bien la señora Maldonado, la voy a sacar? No, lo lamento, usted es el que sale de aquí, le voy a dar preferencia a la gente de mi casa’… y no lo hizo”.

“Me expuso a que el tipo se fuera estando yo, y me vine a dar cuenta después. Yo creí que se había ido porque estaba apurado; la directora me llamó y me dijo que era roto el pelotudo”, detalló.

“Fui donde el director y le pregunté por qué hizo eso. Me dijo que jamás pensó algo así. ‘Tení que pensarlo’, le dije”, añadió Maldonado sobre el episodio, a lo que Pulido aseguró que “él tenía la intención de exponerte”.

