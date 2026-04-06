“El Desestrece” arrasa en su debut y remece el rating del prime

La noche del domingo no pasó desapercibida, ya que el debut de El Desestrece en Canal 13 no solo apareció, si no que sacudió todo el tablero del rating.

El espacio de humor liderado por Martín Cárcamo y Luis Slimming se instaló como el claro dominador de todos los canales, dejando a varios atrás.

Entre las 22:45 y la 01:05 horas, el programa marcó un promedio de 411.529 personas por minuto online, alcanzando un peak de 589.684 a las 22:51 horas.

¿Y la competencia? Mega quedó atrás con 392.791, Chilevisión —con Primer Plano— se conformó con 383.786 y TVN simplemente no logró entrar en la pelea con tan solo 228.837.

Pero eso no fue todo. El programa de risas también se trasladó al mundo digital: el react liderado por Cynthia Gallardo alcanzó un peak de 12.600 personas conectadas en YouTube y superó las 70 mil visualizaciones, convirtiéndose en lo más visto del domingo entre los canales de televisión.

El primer capítulo de “El Desestrece”

El arranque de El Desestrece no fue discreto, ni mucho menos. Apostaron por la nostalgia con una obertura que recorrió el canal completo, donde el elenco —Luis Slimming, Marcelo “Coronel Valverde”, Héctor Romero, Pamela Leiva, Karol Blum, Fran Medina y Cynthia Gallardo— se paseó por pasillos cargados de historia.

En el camino, desfilaron guiños que pegaron directo en la memoria: desde un tejo de Don Francisco en “Sábados gigantes” hasta los conflictos eternos de los “Mercader” en “Machos”.

Después, en “Una tallita pa´ distender”, Luis Slimming hizo lo suyo sin filtro, tocando desde su propia carrera hasta temas contingentes como el precio de la bencina, la situación de Rojas Vade, la aventura espacial a la luna o el desorden masivo que se produjo en un mall porque un influencer decidió regalar dinero.

Pamela Leiva se lució con “Sin filtro” y no se guardó nada. La comediante habló sobre religión, misas, diferencias entre iglesias, entre otras. Incluso se dio el lujo de montar una performance al estilo “Cambio de hábito” que terminó con el inesperado destape de su amigo, el “Hermano Rodney”.

Más adelante, “La agencia” reunió al equipo de “El sentido del humor” para presentar a los invitados del debut: Iván Arenas y Claudio Moreno, los históricos “Profesor Rossa” y “Guru Guru”.

Marcelo “Coronel” Valverde, por su parte, lideró “¿Quién es quién?”, una dinámica con el público que mezcló misterio y humor, mientras que Fran Medina debutó en televisión con “No soy la hija del Indio”, apostando por un humor negro basado en las complejas experiencias de salud de su padre, Mauricio Medina.

Además, también estuvo “El desinforme”, un noticiario satírico con Héctor Romero y el regreso de Claudio Moreno como “Carlitos Núñez Núñez”, sumando además a Karol Blum como la periodista “Alipia Santa María” y a Pamela Leiva.

Y como si faltara algo, apareció “La comida divina”, una parodia sin pudor al clásico formato de cenas, pero ambientada en “La última cena”, con Marcelo “Coronel” Valverde en versión Jesucristo anfitrión.

PURANOTICIA