El deseo de Karol Lucero de reintegrarse a la televisión: “Es mi pasión, volvería”

El presentador de televisión, Karol Lucero, reveló en una reciente entrevista que desea volver a la televisión, pero no como invitado, si no como figura principal. Recordemos que actualmente el comunicador se encuentra fuera de las pantallas de hace algunos años atrás.

"Siempre extrañando algo que me apasiona mucho que es la televisión. Esperando un buen proyecto para volver. Es mi pasión. (Volvería) Pero no a cualquier cosa. A algo que me motive, que me guste. Me han ofrecido hartos proyectos ya, que no van de la mano de lo que me gustaría hacer o lo que estuve haciendo, que es la entretención. No tengo prisa. Tengo calma para esperar el momento adecuado", señaló Karol.

También, Lucero se refirió a la Gala de Viña del Mar, evento que ha sido invitado desde el año 2010, hasta el día de hoy.

"A mi me encanta ir a las galas. He tenido la suerte de ir a todas desde que se televisan desde el 2010. Se cumplen 15 años desde que fui a la primera. Agradezco que me hayan invitado nuevamente para poder participar de la gala más importante del país", expresó.

