El desahogo de Fran Maira en sus redes sociales tras fuertes críticas: "Tengo ganas de dejarlo todo"

La exparticipante de la primera temporada de Gran Hermano, Fran Maira, compartió en Instagram un duro descargo tras los comentarios que han surgido en su contra por redes sociales.

La exchica reality además borró todas sus publicaciones de su cuenta de la red social mencionada, situación la cual no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Luego, la cantante publicó un potente mensaje en sus historias por las críticas que ha recibido en el último tiempo.

EL DESAHOGO DE FRAN MAIRA

“Es increíble recibir todo el cariño del mundo en persona, pero después llegas de vuelta a la casa, en donde me meto a cualquier red social y solo veo gente tratando mal gratis, sin saber si te afecta o no”, comenzó diciendo Fran Maira.

“Gente que nunca he visto en mi vida hablando de mi. Gente que no tiene idea de quién soy Minas que se ven súper lindas intentando opacar a las demás. Siempre me he preguntado qué ganan con todo esto”, agregó.

“Yo siempre he sido fuerte, pero la verdad es que reconozco que estoy cansada”, confesó.

“Tengo ganas de dejarlo todo, pero jamás les daré en el gusto, porque me sacrifico todos los días para ser mejor en lo que tanto amo que es la música”, sentenció Fran.

Luego, horas más tarde, la influencer, compartió otro mensaje.

“Siento que ya es hora de parar y tomar un descanso de todo esto. A veces contamos cosas y son mal interpretadas. Yo siempre he contado cómo me he ganado las cosas y ¿que digan que soy put…? ¿Que soy per…? ¿Que ando con mayores? Y si fue así, ¿qué? Y si no fue así, ¿qué?”, escribió.

“Es mi vida, no la de ustedes. Yo ahora estoy con el presente que siempre soñé que es la música y los escenarios, y estoy luchando día a día por ser mejor y voy a lograr llegar siempre donde me proponga”, añadió.

Finalmente, Maira señaló que: “Deberían enfocarse ustedes también niñas en vez de hacer lives hablando de mí, preocúpense de ser mejores en lo que ustedes se dediquen. Pónganse más ricas, más bellas, más exitosas. Pónganse para ustedes, muak”, cerró.

PURANOTICIA