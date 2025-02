El criticado comentario de Pablo Herrera sobre Daniela Aránguiz: "Eres seca para la hue..."

En su paso por Primer Plano, el cantante Pablo Herrera, se refirió a Daniela Aránguiz.

Anteriormente, la ex Mekano calificó de “machistas” los chistes del artista sobre Maite Orsini, aunque descartó estar defendiéndola.

"Ella es como un hombre, le gusta un hueon y se lo tira. Y después toma licencia para descansar, porque queda para la cagá", fueron las palabras de Herrera hacia Orsini, lo cual provocó la respuesta de Aránguiz.

"Yo creo que un hombre, menos en público, no se puede referir de esa manera a ninguna mujer. Hay mucha gente que piensa igual que él, lamentablemente. Y esas tallas son muy comunes en privado y entre grupos de amigos. ¿Será que se le pasaron unas copitas a este caballero?", expresó Daniela hace unos días.

Ahora, en una conversación con el programa mencionado anteriormente, Herrera fue consultado sobre el tema.

“Yo no voy a meterme en la farándula, menos con la otra chica... ¿Cómo es que se llama? Daniela Aránguiz, que ella fue la que mandó esta noticia”, aclaró.

“La Daniela Aránguiz estaba haciendo un gesto obsceno de la misma persona que decía defender, la trató como una perra y trata pésimo a las mujeres, y ella dice defender a esta otra y hace la noticia, porque ella vive de esto. Más aún ahora, porque Jorge Valdivia no puede trabajar, tiene que generar noticias. La hiciste, Daniela, eres seca para la huea, pero yo no me voy a prestar para eso, porque yo no estoy para pelear con gatos chicos”, agregó.

Luego de esta bomba, Julio César Rodríguez, no dudó en responder.

JC Rodríguez:¿Quién sería el gato chico? ¿Ella o usted?

Pablo Herrera:Ella, poh, Julio. Ella se gana la vida hablando pésimo de la gente.

JC Rodríguez:Pero tú igual estás hablando pésimo de una persona.

Pablo Herrera: Se lo estoy diciendo a la cara.

JC Rodríguez: ¡¿A qué cara?!

