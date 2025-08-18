El cine y la música en vivo se consolidan como las opciones culturales más populares de los chilenos, según el Instituto Nacional de Estadísticas

Según datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, durante todo el 2024 una amplia mayoría de chilenos tomó parte en actividades culturales.

Los indicadores de Participación Cultural (nivel persona) consideran la asistencia a al menos una de diez actividades, tales como: obra de teatro, espectáculo de danza, concierto o recital de música en vivo, cine, exposición de arte, día de los patrimonios, biblioteca, museo, sitios de memoria, patrimoniales o arqueológicos, capturando también la frecuencia de asistencia y variedad de las actividades en que ha participado durante los últimos doce meses.

Esto se desprende de los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector, en la que se señaló que un 75,4% de la población asistió o participó en al menos una actividad cultural el año pasado, siendo los jóvenes quienes lideraron esta tendencia.

Entre las opciones culturales más populares entre los encuestados, con un 53,8% ir al cine se posicionó como la actividad preferida. Luego, le siguieron la asistencia a conciertos musicales con un 38,3% y las visitas a parques nacionales con un 30,6%.

Además, la encuesta evidenció una alta participación en actividades culturales digitales, donde el 90,7% de las personas declaró haber realizado al menos una de estas durante el año.

En detalle, un 78,2% escuchó música vía streaming o radio online, un 74,1% vio o descargó películas o series por internet, y un 52,6% accedió a conciertos musicales en formato digital.

