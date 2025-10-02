“El año partió conmigo despedido de Mega”: Juan Manuel Astorga lanza polémica frase tras ser premiado como Mejor Rostro de Noticiero

En el contexto de una reestructuración que Mega tenía contemplada para inicios de 2025, uno de los nombres que estuvo en la mira fue el del periodista Juan Manuel Astorga.

Cabe recordar que en ese entonces, se informó que dejaría su rol en Meganoticias Prime, siendo reemplazado por su colega José Antonio Neme, quien incluso recibió una despedida en el matinal Mucho Gusto.

Sin embargo, ante la controversia que generó la noticia, el canal decidió revertir la decisión y mantener a ambos profesionales en sus respectivos espacios.

PREMIOS CORDILLERA

Ahora, Juan Manuel Astorga recordó ese episodio tras recibir el galardón a Mejor Rostro de Noticiero en los Premios Cordillera, consolidando así su presencia en el área informativa del canal.

“Lo diré así. El año partió conmigo despedido de Mega, y la recta final está así, ganándome este premio. Yo las derrotas me las tomo con dignidad y los triunfos con mucha humildad”, sentenció el comunicador tras recibir el premio.

“Estoy muy agradecido con el cariño de la gente, nunca hubiese pensado que después de lo que viví a comienzos de año, iba a terminar con esto. He sentido el cariño de mi equipo, cuando no estuve y volví”, agregó el periodista.

Finalmente, se refirió a su labor de todos los días en las pantalla de Mega, por la cual pudo recibir este reconocimiento.

“A uno le toca contar noticias duras, y que la gente aún así sienta una conexión genuina con uno, se valora bastante. Estoy muy agradecido”, cerró Astorga.

