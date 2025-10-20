¡El amor cruzó la cordillera! Hija de Karen Doggenweiler confirma relación con conocido periodista argentino

Esta vez, no fue Karen Doggenweiler quien dio que hablar, sino su hija mayor, Fernanda Cornejo, quien sorprendió a todos al aparecer en redes sociales muy acaramelada junto a su nueva conquista: un reconocido periodista argentino que ya se robó todas las miradas.

El afortunado es Hernán Nucera, comunicador trasandino que fue el encargado de hacer público el romance. Lo hizo con una romántica foto desde Bariloche, donde ambos disfrutaron de una escapada de ensueño en medio de paisajes nevados.

"¿Lo mejor que me pasó un 17 de octubre? Conocer a esta belleza", escribió Nucera en la publicación.

La publicación, cargada de ternura y comentarios cariñosos, encendió las redes: amigos y seguidores no tardaron en dejar mensajes de felicitaciones para la pareja.

“Que lindos. Los adoro!!” comentó Karen.

"Ay es que son gente muy linda, sensible y talentosa, ambos. Viva el amor y viva Perón", "Viva el amor entre Argentina y Chile. Viva la patria grande", y "Ella es hermosa, igual a su madre", fueron algunos de los comentarios positivos.

Hernán Nucera

El nuevo yerno de Karen Doggenweiler es periodista, conocido en los medios trasandinos, y trabaja en Canal 5 Noticias de Argentina y también en la radio Futuro Rock.

