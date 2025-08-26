¡El amor crece! Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, y el jugador de la NFL, Travis Kelce, confirmaron su compromiso matrimonial, poniendo fin a semanas de rumores sobre el futuro de su relación.

La noticia fue dada a conocer a través de sus redes sociales, donde ambos compartieron imágenes que rápidamente generaron revuelo entre sus seguidores.

El anuncio tomó por sorpresa a los fanáticos, especialmente a los llamados "swifties", quienes reaccionaron con mucho entusiasmo ante la inesperada publicación.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar", escribieron en la publicación donde revelaron que se casarán próximamente.

En los registros, se ve el momento en que el jugador de fútbol americano le propuso matrimonio a la cantante, donde además se aprecia al deportista arrodillado, en una clásica y romántica escena que selló el compromiso de la pareja.

Las imágenes no tardaron en viralizarse, generando una ola de reacciones entre fanáticos.

En una reciente entrevista de Travis Kelce con la revista GQ, el deportista dejó en claro su amor hacia la artista y lo mucho que tienen en común.

“Nunca había conocido a alguien en mi misma situación, no había tenido una pareja que entendiera el escrutinio, los altibajos de estar frente a millones de personas. Fue muy fácil identificarme con ella, ver lo agotada que se sentía después de los conciertos. Puede que no se considere una atleta. Ella nunca le diría a nadie que lo es. Pero he visto lo que pasa. He visto la cantidad de trabajo que realiza, y es alucinante”, señaló en la conversación.

PURANOTICIA