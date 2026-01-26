El adiós más íntimo de Diana Bolocco: animadora reaparece tras la muerte de su madre y comparte un emotivo relato

La muerte de Rose Marie Fonck golpeó de lleno a Diana Bolocco y remeció también al mundo del espectáculo. La madre de la animadora falleció a los 90 años, luego de una dura batalla contra tres cánceres, y tras la pérdida, la figura televisiva optó por desaparecer del radar público y refugiarse en su círculo más íntimo.

Después de varios días alejada de redes sociales, Diana reapareció en Instagram con un mensaje que no dejó indiferente a nadie. Un texto largo, emotivo y profundamente íntimo, donde abrió su corazón para rendir homenaje a su madre, repasando su particular forma de ver la vida y el vínculo inquebrantable que las unía.

"Mamita linda, siempre fuiste tan única, tan especial. ¡¡¡Tan diferente a las otras mamás!!! Les hablabas a las plantas, te gustaba la medicina alternativa y me decías que no fuera al colegio cuando hacía mucho frío (...) Fuiste de mensajes simples pero tremendamente profundos. Me criaste sin maldad, sin rencor, sin prejuicios. Quisiste a todo el mundo (...) Siempre estuviste ahí para nosotros (...) No juzgaste nunca a nadie, mamá. Jamás, en mis 48 años, te escuché hablar mal de alguien. Fuiste muy sencilla. Nunca te importaron las cosas materiales. Estabas cómoda en el segundo plano y nunca quisiste ser el centro de atención. Dejabas que el resto brillara. Fuiste graciosa, muy graciosa y tenías cada salida... Te reías en los momentos buenos y también en los malos. Te tomaste la vida con liviandad a pesar de que tuviste momentos muy duros. Te tocó el dolor más grande que puede vivir alguien: perder a tu hijo Rodrigo (...) Nos diste una clase de vida magistral y fuiste mamá hasta el final. Durante mucho tiempo busqué en qué nos diferenciábamos... Y hoy, mamita querida, lo único que quisiera es parecerme un poco más a ti. Y créeme que daría cualquier cosa por volver a escucharte hablar con las plantas una vez más, pero sé que al fin estás descansando y abrazando a Rodrigo. Vuela alto, mamita. Te amo con todo mi corazón", escribió Diana, conmoviendo a sus seguidores.

Pero el desahogo no quedó solo en redes. En medio del duelo, y tras darle muchas vueltas, Bolocco tomó una decisión que sorprendió a varios: grabar un capítulo especial de “Hasta que el podcast nos separe”, espacio que conduce junto a su marido, Cristián Sánchez. El episodio estuvo íntegramente dedicado a su madre y dejó uno de los relatos conmovedores que ha compartido públicamente.

En el programa, la animadora reveló que pudo despedirse de Rose Marie apenas un día antes de su fallecimiento, en un momento íntimo que, según relató, la marcó para siempre.

"El jueves en la mañana, llego a verla. Mi mamá ya estaba muy mal. Estaba con oxígeno, le habían puesto morfina para pasar el dolor. Ella ya estaba un poco ida. Hablaba poquito y lo que hablaba no tenía mucha coherencia desde la razón. Tuve el instinto y me metí con ella a su cama. Ella estaba intranquila. La abracé muy fuerte y me quebré. Y ella, en su dolor, luchando por su vida y además, ida, se conectó con ese dolor mío. Me empezó a hacer cariño en el brazo y me dijo: "No llores". Yo sentí que ese fue nuestro momento de despedida real. Ella sabía que era yo, porque cuando me vio entrar me dijo 'Diana'. Y me consoló en mi momento triste, siendo mamá hasta el último momento", relató con la voz quebrada.

Un testimonio que traspasó la pantalla y dejó claro que, incluso en medio del dolor más profundo, Diana Bolocco decidió compartir su pena sin filtros.

