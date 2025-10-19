El adiós a Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit: “Te llevaremos con nosotros"

El mundo de la música lamenta la partida de Sam Rivers, histórico bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, quien falleció a los 48 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. Su muerte fue confirmada por la banda estadounidense a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde expresaron su profundo dolor por la pérdida de uno de sus pilares creativos.

“Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido”, publicó el grupo en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje continuó con un sentido homenaje: “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo consigo una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos muchísimos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí”.

“Era una persona única en la vida. Una auténtica leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá por siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos siempre con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”, concluyó la agrupación.

Por su parte, Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, publicó un emotivo video en homenaje a su amigo y compañero de más de tres décadas. Con visible emoción, recordó a Rivers como “una bestia” y “una asombrosa persona”. “Con Limp Bizkit ha sido una masiva aventura, una montaña rusa”, expresó.

El músico añadió que Sam “fue la primera persona en entrar, y en hacer este sueño realidad”, aunque su voz se quebró antes de terminar el mensaje. “Sé que dónde está Sam ahora, está con una sonrisa, diciendo ‘lo hice’”, dijo Durst en el registro compartido con sus seguidores.

La repentina muerte del bajista deja en pausa el futuro inmediato de Limp Bizkit, que tenía programada su gira Loserville Tour con una presentación en Chile el próximo 13 de diciembre en el Estadio Monumental de Santiago. El show, anunciado tras su paso por Lollapalooza 2024, contemplaba la participación de Yungblud, 311, Ecca Vandal, Slay Squad y Riff Raff. Hasta el momento, la banda no ha informado si mantendrá su agenda internacional.

