EE.UU. desplegará agentes del ICE durante show de Bad Bunny en el Super Bowl y critican su elección como artista principal: “Es una vergüenza”

Este miércoles, el Gobierno de Estados Unidos anunció que enviará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la presentación de la superestrella puertorriqueña, Bad Bunny, en el espectáculo del Super Bowl.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar", señaló Corey Lewandowski, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional.

"Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa", agregó Lewandowski.

Además, aseguró que el Gobierno de Donald Trump manifestó su rechazo a la elección de Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo en uno de los eventos deportivos más relevantes del país norteamericano.

"Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido", sentenció Corey.

La confirmación del artista urbano como el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl ha generado reacciones divididas en la opinión pública.

La controversia se intensificó luego de que el artista revelara que evitó realizar conciertos en Estados Unidos durante su gira mundial, debido a las redadas del ICE en algunos de los lugares donde se presentaría.

Con esta presentación, el puertorriqueño hará historia al convertirse en el primer artista latino en protagonizar en solitario el espectáculo del Super Bowl, que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California.

