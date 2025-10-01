Eduardo Fuentes revela el motivo de su futura ausencia en "Buenos Días a Todos": "Agradecido por la experiencia"

El periodista nacional, Eduardo Fuentes, informó en vivo que se alejará temporalmente de la conducción del matinal de TVN Buenos Días a Todos, debido a un nuevo desafío internacional.

Durante la emisión del programa, y tras ser presentado por su compañero Simón Oliveros, Fuentes explicó que viajará a China por compromisos laborales durante tres semanas, Sin embargo aseguró que “voy a volver", confirmando que su ausencia será momentánea.

"Voy a grabar unos programas, voy a recorrer tres provincias, entre ellas el Tíbet, ciudades más modernas del mundo, en fábricas de autos, templos, y muchas cosas más", detalló el comunicador en el matinal.

Luego, Fuentes sentenció que este emocionante programa no solo será transmitido en nuestro país a través de TVN, si no que también estará disponible en la señal del país asiático oriental.

"La idea es que a través de estos programas se muestren otras partes de China que no son las habituales. Muy pronto en las pantallas de TVN y también en la señal pública de China", agregó Fuentes.

Finalmente, se refirió a esta gran oportunidad laboral, donde indicó: "Estoy muy contento y agradecido por la experiencia. Me dijeron lo del viaje, me demoré poco en decir que sí. Tenía que ver las fechas, porque si era en el cumpleaños de mi hija, ahí hubiera sido imposible".

