Eduardo Fuentes alza la voz ante críticas por “falta de empatía” y recordó duro pasado junto a su familia: “La ley es una y para todos”

Ante la crítica de un televidente por falta de empatía, Eduardo Fuentes decidió alzar la voz y responderle con todo, revelando duros datos de su pasado junto a su familia.

Todo se originó mientras en el matinal de TVN “Buenos Días a Todos” comentaban el desalojo de la toma “El Edén” ubicada en el sector de Lajarilla en Reñaca Alto, Viña del Mar, desde donde fueron desalojadas cerca de 90 familias.

Ante esto, a través de redes sociales una cibernauta increpó al comunicador, situación que decidió no dejar pasar. “Eduardo Fuentes igual que Mercado Pago, ahora está amarillo. Cero empatía con pobladores en desalojo. ¿Cuánto estás cobrando que te volviste tan misarable o siempre lo fuiste?”, fue el comentario que sacó de quicio a Fuentes, quien decidió responderle por la misma vía.

“¿Cero empatía? La ley es una y para todos. Tú no empatizas con los que se desarman pagando un arriendo o ahorrando por años para tener una casa. ¿Saltarse la fila?”, cuestionó el animador, entregando una profunda reflexión personal: “Mis padres nunca tuvieron casa propia, fuimos allegados y no se tomaron un terreno. Empatía sí tengo por los niños que no tienen culpa de las decisiones de los padres”.

PURANOTICIA