Eduardo Cruz-Johnson realizó sentido mea culpa por conducción de noticiario en Dictadura: “Me arrepiento”

La noche de este lunes Canal 13 emitió un nuevo episodio de su estelar “Juego Textual”, donde Sergio Lagos recibió como invitado al comunicador Eduardo Cruz-Johnson.

En la íntima conversación, el locutor y exlector de noticias realizó un sentido mea culpa por su participación en el noticiario “60 Minutos”, el que se emitió en la época de la Dictadura.

Cabe recordar que, el espacio fue ampliamente cuestionado en la década de los ochenta, por mentir y tergiversar información, ya que en aquella época TVN se encontraba intervenido.

“Yo no sabía contextualizar. Solo leía un texto, no tenía noción de lo que estaba sucediendo efectivamente. Me di cuenta con el pasar de los años, leyendo, informándome, escuchando a quienes no pensaban como yo, y fue algo desastroso. Me arrepiento de haber leído noticias en esa época”, desclasificó Cruz-Johnson sobre la experiencia.

Bajo este contexto, se refirió a los noticieros en la actualidad, destacando que “los periodistas, porque tienen conocimientos, saben dirigir una conversación, saben terminar una entrevista, lo que nosotros no hacíamos. Antes se elegía mucha gente por el rostro y por la voz, y eso hoy no es posible. Yo no estoy preparado técnicamente para hacer un informativo”.

PURANOTICIA