Eduardo Barril reveló que sacerdote intentó abusar de él en su niñez: "Salí arrancando…"

El destacado actor Eduardo Barril realizó una impactante revelación sobre una situación que vivió cuando sólo tenía 11 años de edad.

El artista contó en el programa «Todo va a estar bien» de Via X, que en su infancia su sueño era convertirse en sacerdote, pero que ese deseo se esfumó debido a un intento de abuso que sufrió.

"Quería ser cura y no fui cura, es verdad, porque no me gustaron cosas que pasaban en la iglesia", declaró el intérprete.

En este sentido, confesó que fue abusado por un cura. "Yo creo que esas cosas han sucedido siempre, algunas veces se publicitan más que otras y me alejé (…) estamos hablando de los años 40 y 50. Imagínate los abusos que pudo haber en la edad media", detalló.

"¿Te quisieron abusar a ti personalmente u observaste algo?", le preguntó Eduardo de la Iglesia, a lo que el actor respondió: "No, a mí".

"¿Un cura? ¿En el proceso de preparación?", insistió el conductor, a lo que Barril ccontestó: "Sí... y salí arrancando. Uy, mira lo que habla uno. Tuve que haber tenido unos 11 años, porque era sentable en las rodillas".

En ese contexto aclaró que "ahí quiero decir algo: como en toda institución, uno no puede, por una cosa, ensuciar a todo. Ese fue un mal elemento que fue castigado, pero hay elementos magníficos en la Iglesia".

Por último, respecto al abuso, indicó que "me lo guardé, pero mi viejo se enteró porque me vio la cara, llorando. Ahí, al hechor lo trasladaron de ciudad. A mí me da mucho rabia, porque enloda a la Iglesia católica".

PURANOTICIA