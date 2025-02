Edo Caroe y sus hilarantes bromas al pololo de su hija: "Le tengo cariño a Martín"

"Hijo de p... Martín, no se puede creer", comentó Edo Caroe tras conocer que su nombre es trending topic. "Le tengo cariño a Martín", reconoció, luego en entrevista con el backstage del Festival de Viña del Mar. Es que el comediante bromeó a más no poder con la supuesta "envidia" que le tiene al pololo de su hija, en una hilarante rutina que estuvo cargada de humor negro y risas a rabiar en la Quinta Vergara.

"Conoce la rutina y me dejó contarla", reconoció también. En su rutina, Caroe habló sobre el pololo de su hija y de lo "perfecto" que es que termina por no gustarle. "Mi hija le pregunta cosas a Martín, no a mí", por lo que está "compitiendo constantemente con él".

En una de esas historias, relató cómo intentó hacer un asado en un paseo en el sur, tratando de impresionar a su hija y al pololo de ella, para ganarse su respeto. En un momento apareció un pájaro llamado "Martín pescador" y a Caroe terminó de caerle más mal porque él sabía mucho de pájaros y de todo en general, así que lo amenazó y luego siguió haciendo el asado, lo que se transformó en uno de los momentos más graciosos y recordados de la noche.

