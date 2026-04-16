Edo Caroe regresa a la televisión tras más de 10 años: “Es motivo de orgullo y alegría”

Edo Caroe vuelve a la televisión abierta este domingo con su aparición en el tercer capítulo de “El desestrece”, un regreso que ya genera ruido entre fanáticos del humor y la farándula. En el episodio compartirá pantalla con Luis Slimming, Pamela Leiva, “Coronel” Valverde, Fran Medina, Héctor Romero y Karol Blum.

Se trata de un retorno que no pasa desapercibido: el comediante llevaba más de una década sin una participación televisiva de este tipo, lo que inevitablemente abre el debate sobre el actual momento de la TV y su insistencia por reflotar figuras del humor.

Para contextualizar, uno de sus últimos pasos regulares por la pantalla chica fue en “Alfombra roja prime”, programa emitido en 2013 por Canal 13, un espacio que marcó una etapa distinta en la televisión de espectáculos.

Sobre esta reaparición, Caroe no ocultó su entusiasmo: “Me parece bonita la invitación, es motivo de orgullo y alegría que me hagan parte… lo encuentro la raj…”, confesó el comediante.

En cuanto a su reencuentro con el equipo del programa, el humorista enfatizó la cercanía que mantiene con varios de ellos, dejando entrever una historia previa que ahora vuelve a la pantalla: “Estoy contento porque conozco a Luis y a los chiquillos hace mucho tiempo. Con Luis Slimming escribíamos guiones en el patio de mi casa, sin ningún futuro seguro, y ahora verlo con su propio programa es motivo de alegría".

A eso agrega su vínculo personal y profesional con el grupo: “Él fue mi guionista durante mucho tiempo y, además, un gran amigo. Con los tres tengo una gran cercanía, tanto como colegas y como amigos”, reconoció Edo.

En medio de este regreso televisivo, Caroe también repasa la influencia de los antiguos espacios de humor del 13, programas que, según él, marcaron su formación artística: “Creo que los vi todos alguna vez, desde ‘Chincol a jote” hasta ‘Medio mundo’, sobre todo éste último que fue un referente importante para mi carrera, cuando me metí en el humor absurdo”.

Respecto a lo que se verá en pantalla este domingo, el comediante adelantó un proceso creativo intenso, aunque sin certezas claras sobre el resultado final, algo que suele ser habitual en este tipo de formatos en vivo o semiimprovisados: “Nos hemos juntado para tirar ideas y han salido varias, no sé cuál se va a concretar aún, pero esperamos que haya mucha risa y buena onda. Me gustaría realizar una rutina de actualidad”.

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