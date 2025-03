Edo Caroe explica su versión del polémico chiste de Viña 2025: “Yo no soy antipiñerista, ni considero que sea un discurso de odio”

El paso de Edo Caroe por el Festival de Viña 2025 no dejó a nadie indiferente, y ahora fue el propio comediante quien decidió explicar un polémico chiste que tuvo lugar en su rutina, el que generó diversas opiniones.

Se trata de la comentada broma sobre el expresidente Sebastián Piñera, tras un año de su fallecimiento, con la cual el reconocido representante del humor negro decidió jugar al límite.

“Hace unos años pasamos de Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Ahora va a pasar la misma hue... va a salir Michelle Bachelet y luego Piñera robot… eso sí, a prueba de agua esta vez porque recordemos lo que pasó”, fue la comentada broma de Eduardo Carrasco, la cual acumuló más de 1600 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

“En la dirección del festival me advirtieron de ese chiste y no me censuraron nada, pudieron haberlo hecho. Yo les sugerí que no me censuren: ‘déjenme a mí asumir las consecuencias, no monetarias, las consecuencias morales de esto. Yo como comediante voy a decidir en el escenario si es que la temperatura del público me permite hacerlo””, explicó en su visita al programa “Ente Broma y Broma” del comediante Luis Slimming.

Bajo esta misma línea, Caroe incluso aclaró que “yo no soy antipiñerista, ni considero que el chiste sea un discurso de odio”.

“A mí simplemente me pareció que uno como comediante no podía dejar de lado uno de los hechos más importantes que ha ocurrido el último tiempo, yo creo que era el momento”, aseguró.

Asimismo, detalló que si bien “para alguna gente fue un error y está bien, yo jamás voy en contra de la gente que se enoja, perfecto, están en toda su libertad de enojarse. Y hay gente que le pareció bien, que le pareció chistoso, pero siempre el objetivo es ese, que sea chistoso”.

“Fue un chiste más y me permitieron seguir con el resto de la rutina. Lo hice y sin mala intención, la idea era hacer reír con una construcción cómica”, concluyó.

PURANOTICIA