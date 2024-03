Duro duelo dejó nuevo eliminado en “Tierra Brava”

La noche de este miércoles, Canal 13 emitió un nuevo duelo de eliminación de su reality “Tierra Brava”, en el que debió enfrentarse Nicolás Solabarrieta con Daniela Castro, donde el perdedor debería abandonar para siempre el encierro.

“Si no me quedo, se queda Nico que es increíble. Voy a dar lo mejor de mí siempre”, aseguró la ganadora de la primera temporada de “MasterChef Chile” antes de la competencia, mientras que el influencer tuvo dulces parlaras. “Yo siempre respeto mucho las competencias. Si gano me va a dar tristeza que se vaya Dani”, señaló el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

La prueba consistía en realizar equilibrio con sacos de arena en un balancín, donde Castro desde un comienzo comenzó a mostrar dificultades, lo que Nico supo aprovechar tomando la delantera, logrando triunfar y asegurar su estadía en el espacio de telerrealidad.

“Me sentí bien, sentí el apoyo de mis compañeros. Afuera está Uriel, quiero verlo, conocer nuestros mundos distintos, me encanta que seamos distintos. Quiero cuidarlo y no repetir errores que cometí en otras relaciones”, fueron las sentidas palabras de despedida de Dani, quien debió abandonar para siempre “Tierra Brava”.

