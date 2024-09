Dupla de oro vuelve a unirse en las pantallas de Canal 13: Comparini y Sánchez vuelven al Cable

La icónica pareja del programa City Tour de Canal 13 y su señal de Cable estarán de vuelta a partir del mes de octubre, así lo dio a conocer el propio canal en sus novedades programáticas para el último trimestre del año.

Fue justamente en la señal de 13C que opera desde el año 1995 que la dupla conformada por Federico Sánchez y Marcelo Comparini se hicieron conocidos, luego saltaron a los sábados en la señal abierta y de ahí a su paso por TVN que ahora los tiene de vuelta en la señal del Grupo Luksic.

En las pantallas del canal público la dupla hizo el espacio Atlas de Chile y Atlas del Mundo, ambos espacios no tuvieron el éxito esperado en audiencia, aunque era un símil muy parecido a lo que hacían con el tradicional espacio City Tour.

Quien comunicó el regreso de la dupla a la señal cable del 13 fue el propio Comparini quien dijo al Mercurio que "City Tour lleva 13 años y el formato que tiene, con su fórmula, nos da como resultado que a la gente le guste. Por eso, no creemos necesario cambiarlo".

El mismo Comparini había dicho en The Clinic que le gustaría retomar City Tour, eso sí, volviendo a su tradicional formato recorriendo la ciudad. "Estoy viejo y se lo dije a Federico. Feliz volvería a hacer City Tour, pero no para viajar tres semanas a Turquía. Ya no me da. Echo de menos mi cama, mi casa, mi gente. Creo que ya egresé de esa etapa"

El regreso de la dupla de oro del cable será el próximo jueves 3 de octubre a las 22:30 horas cuando nuevamente tengamos a Comparini y Sánchez por las pantallas de 13C.

