Dua Lipa y Harry Styles encienden las especulaciones: ¿un dueto inesperado?

Las redes sociales volvieron a colapsar tras surgir un rumor que vincula a Dua Lipa y Harry Styles en una posible colaboración musical. La teoría comenzó a circular a partir de una publicación de Deuxmoi, la popular cuenta anónima de Instagram especializada en filtraciones del mundo del espectáculo, que insinuó la participación vocal de una artista británica de “gran peso” en un álbum recientemente anunciado y previsto para marzo.

Aunque el mensaje no menciona nombres, los seguidores no tardaron en unir las pistas: nacionalidad británica, relevancia global y una carrera reciente ligada al sonido disco-pop. Así es como Dua Lipa apareció rápidamente como la principal candidata, especialmente tras haber cerrado su Radical Optimism Tour en diciembre de 2025.

El rumor cobra aún más fuerza por el contexto: Harry Styles acaba de anunciar Kiss All The Time. Disco, Occasionally, su cuarto álbum de estudio, con el que abrirá una nueva etapa artística. Desde ese anuncio, comenzaron las especulaciones sobre posibles colaboraciones, algo poco habitual en la discografía del cantante, conocido por mantener sus proyectos en solitario desde el inicio de su carrera.

Por ahora, todo queda en el terreno de los rumores.

