Dua Lipa despidió a su agente tras participar en boicot a grupo pro-Palestina en festival

David Levy, uno de los agentes de la cantante Dua Lipa, fue desvinculado de su trabajo luego que expresara su apoyo a Israel en el marco del conflicto en Gaza.

El medio Al Jazeera da cuenta que la artista británica rompió su vícunlo con el representante, de la agencia de talentos WME, después que éste firmara una carta que buscaba censurar a un grupo pro-Palestina en el festival Glastonbury pasado.

El documento estaba dirigido a Michael Eavis, fundador del famoso festival inglés, a quien le exigían que el grupo Kneecap no participara del evento musical.

Frente a ello, la artista nacida en Albania decidió desvincular de sus funciones a Levy, ya que su postura no representaba la que tiene ella en la causa pro-Palestina.

Cabe recordar que la intérprete de «Don't Start Now» y «One Kiss», entre otros, se presentará los días 11 y 12 de noviembre en el Estadio Nacional de Chile.

PURANOTICIA