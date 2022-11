Dua Lipa descartó una eventual participación en Qatar 2022: “No he tenido ninguna negociación”

A pocos días de dar por inicio el Mundial de Qatar 2022, un sinfín de especulaciones sobre la ceremonia inaugural han rodeado al evento deportivo, espectáculo que se llevará a cabo el próximo domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor.

Bajo este contexto, una de las aludidas decidió alzar la voz, y a través de un contundente mensaje difundido a través de sus redes sociales , la cantante británica Dua Lipa, aclaró que no participará del show.

“Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo”, comenzó señalando la intérprete en un mensaje publicado en las historias de su cuenta personal de Instagram.

“Estaré haciéndole barra a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”, concluyó Dua Lipa, descartando de forma tajante su participación en el próximo Mundial de Qatar 2022.

