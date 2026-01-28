Drama en Fiebre de Baile: Cata Days se baja del duelo por lesión a días de la final

La última emisión de Fiebre de Baile estuvo marcada por un momento inesperado que dejó a todos boquiabiertos: Cata Days reveló que no podría presentarse, justo cuando se preparaba para su duelo de la noche del martes.

La influencer debía medirse contra Faloon Larraguibel tras imponerse ambas en sus enfrentamientos del lunes, y se alistaba con su bailarín para brillar al ritmo de “Walking on sunshine”. Pero, al ser consultada por Diana Bolocco sobre si estaban listas para arrancar, Cata sorprendió a todos con un tajante “no”, dejando a la conductora visiblemente descolocada.

Fue entonces cuando la participante se sinceró con la audiencia: “Ayer en el ensayo general de las batallas me lesioné, lo que yo pensé que era una contractura”.

“Ayer bailé lesionada (...) la adrenalina hizo lo suyo”, confesó. “Hoy día en la mañana desperté peor, me mandaron de producción al médico y tengo un desgarro en el gemelo de la pierna derecha”, reveló.

Debido a esta lamentable situación, la influencer anunció su renuncia momentánea a la pista: “Entonces no vamos a poder bailar el día de hoy, lo siento mucho gente en sus casas”.

Cata no ocultó lo difícil que fue tomar la decisión y agradeció el apoyo recibido: “No es fácil tomar este tipo de decisiones, quiero agradecer también el apoyo de la producción que estuvo constantemente preguntando cómo estábamos”.

La influencer reconoció que la situación dolía aún más por el momento del programa: “Es súper complicado porque estamos a nada de la semana final. Ayer estábamos super felices porque habíamos logrado llegar a esta semana”, añadió.

Diana Bolocco, por su parte, bajó la tensión y recordó que la prioridad era la salud: “Lo importante es saber si te vas a recuperar para la final, para la semana siguiente”.

Cata Days, entre esperanzas y preocupación, respondió: “Ojalá que sí”, y detalló que su recuperación “depende totalmente de cómo reacciona mi cuerpo a la terapia”.

“De aquí al lunes a ver si estamos bien”, cerró, dejando la incertidumbre sobre si la veremos nuevamente en la pista para la recta final del estelar.

