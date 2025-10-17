¡Drama en Fiebre de Baile! Aseguran que Edymar Acevedo colapsó en llanto después de grabaciones tras críticas del canal

Aunque Fiebre de Baile se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Chilevisión, no todo sería alegría tras bambalinas. Detrás de los buenos números y los momentos virales que el programa ha dejado, surgirían serios roces dentro del jurado, y una de sus integrantes estaría pasando por un momento particularmente complejo.

Según reveló el periodista Sergio Rojas, la bailarina y maestra Edymar Acevedo habría tenido jornadas muy difíciles, al punto de romper en llanto después de algunas grabaciones.

Fuentes cercanas aseguran que la artista habría recibido un duro llamado de atención por parte de ejecutivos del canal, quienes le reprocharon que su desempeño no estaría cumpliendo con “el tono” que la producción exige.

El motivo del conflicto, dicen, tendría que ver con que le habrían pedido a Edymar dejar el dramatismo y enfocarse más en la parte técnica del baile, lo que habría generado incomodidad en la jurado. Mientras tanto, el ambiente en el set estaría más tenso que nunca y las cámaras no muestran ni la mitad de lo que realmente ocurre tras escena.

Pero eso no es todo, ya que Rojas mencionó que fue la supuesta actitud de Raquel Argandoña, quien no sería tan simpática con ella, por lo que siempre la mira “con desprecio”. Bajo esta línea, Antonella Ríos comentó: “¡Pero la cara que pone (Raquel) cuando habla (Edymar)!”.

“Imagínate lo que debe sentir esa mujer, que en su primera incursión televisiva, además sabiendo que está haciendo un esfuerzo por hacerlo bien, venga tu compañera y ponga cara de pescao frito al lado de lo que tú estás diciendo. Qué desagradable”, agregó Rojas.

EDYMAR ACEVEDO

Con una sólida formación en el Teatro Municipal de Santiago, la bailarina Edymar Acevedo, se consolidó como una de las más destacadas del país en su rubro, alcanzando el rango de Primera Bailarina del Ballet de Santiago y manteniéndose por siete años consecutivos dentro del Cuadro de Honor de la institución.

Su nombre se transformó en sinónimo de excelencia dentro del ballet chileno, tras una carrera de más de treinta años en el cuerpo estable del Municipal, un reconocimiento que la propia artista ha señalado como uno de los hitos más importantes de su vida profesional, según consignó CHV.

Luego de su retiro de los escenarios a los 39 años, la exbailarina continuó ligada al arte que marcó su vida, esta vez desde la docencia. Durante dos décadas, fue maestra de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal, formando a nuevas generaciones de intérpretes. Además, ha desarrollado una prolífica labor como coreógrafa, aportando con su experiencia a la creación y difusión de la danza en Chile.

