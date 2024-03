Drake Bell revela que sufrió abuso sexual por parte de extrabajador de Nickelodeon

El actor estadounidense Drake Bell reveló que un extrabajador de la cadena de televisión infantil Nickelodeon, abusó de él, cuando este recién iniciaba su carrera en la televisora.

El protagonista de “Drake & Josh” sindicó al exentrenador de diálogos de sitcoms de la empresa, Brian Peck, como la persona que habría abusado de él, en su juventud.

El canal Discovery, produjo un documental, que será exhibido los días 17 y 18 de marzo, titulado, "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Que se puede traducir como: "Silencio en el set: el lado oscuro de la TV para niños"), donde el actor expondrá más detalles del asunto.

“El clip revela que la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell, compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su exentrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual”, se explica en un comunicado.

Efectivamente, Peck fue arrestado en 2003, y estuvo 16 meses de prisión el 2004 con una orden de registro como delincuente sexual ese mismo año,debido a otra denuncia de abuso sexual realizada por otro menor.

Hasta el momento, no se sabe en qué fecha ni plataforma se estrenará en Chile, este documental.

