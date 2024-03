Drake Bell entregó más detalles del abuso sexual que sufrió por parte de extrabajador de Nickelodeon

El actor y cantante Drake Bell, detalló el abuso sexual que sufrió a manos del ex coach de actuación de Nickelodeon, Brian Peck, hace más de 15 años, como adelanto de la transmisión de su testimonio en el documental: ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ de la cadena Discovery.

Según el ex “Drake & Josh”, Peck no solo era un profesor de actuación, hasta en un momento fue su agente y el joven – de ese entonces 15 años-, lo consideraba como un amigo.

“Brian y yo nos hicimos muy amigos porque teníamos muchos intereses en común, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”, recordó Bell, en su testimonio.

El actor relató que era común, que se quedara a dormir en casa de Peck en un sofá, y fue en una de esas noches y en ese contexto, en que sucedió el abuso.

“Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba, me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”, dijo Drake.

“Todo empeoraba, y empeoraba, y empeoraba, y estaba atrapado. No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal”, manifestó el actor.

Cabe mencionar que Brian Peck fue arrestado en 2003, cuando otro niño actor lo denuncio por abuso, y estuvo un año tras las rejas, además, de ser registrado por el gobierno estadounidense, como un ofensor sexual.



