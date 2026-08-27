Douglas y Ana Sol Romero habrían puesto fin a su matrimonio tras más de 20 años

Douglas y Ana Sol Romero habrían puesto fin a su matrimonio tras 25 años, según reveló Cecilia Gutiérrez.

Sobre el supuesto quiebre, la periodista reveló en redes sociales que “lo que me cuentan es que ellos llevan un par de meses separados, que por eso él decidió volver a Chile, incluso tiene algunas presentaciones pactadas acá”.

En cambio, la argentina sigue radicada en la ciudad estadounidense de Miami, por “un tema familiar, hay hijos en el colegio que complican mucho el hecho de que ella pueda volver”.

Además, la comunicadora afirmó que “fue ella quien tomó la decisión, él no quería separarse, pero fue ella”.

En el caso del cantante nacional, aseguró que “para él fue bastante difícil esta separación porque no quería hacerlo, pero por lo que tengo entendido él ya está aquí retomando su vida y ella en Miami”.

La expanelista de Primer Plano también contó que la casa familiar que ambos compartía en Miami la pusieron a la venta.

Cabe recordar que Douglas y Ana Sol Romero se conocieron en 1998 cuando ella entrevistó al músico. En el año 2001 se casaron y tuvieron tres hijas: Julieta, Ema y Agustina.

Ya en 2017 decidieron dejar su vida en Chile para radicarse en Miami, donde el cantante continuó con su carrera musical.

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