Douglas y Ana Sol Romero confirman el fin de su matrimonio tras 25 años juntos

La pareja puso término a una relación que se extendió por un cuarto de siglo. El cantante aseguró que, pese al quiebre, continuarán vinculados como familia y padres de sus tres hijas.
Tras 25 años de matrimonio y una extensa historia compartida, el cantante Douglas y la periodista argentina Ana Sol Romero confirmaron el término de su relación.
La noticia comenzó a circular luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez informara sobre el quiebre. Posteriormente, tanto Romero como el intérprete nacional reconocieron públicamente que la separación es efectiva.
La comunicadora trasandina confirmó su situación personal señalando que "lamentablemente" el término de su matrimonio era una realidad.
Douglas, en tanto, abordó el complejo momento durante una conversación con el programa «Plan Perfecto», de Chilevisión, donde dejó en claro que, pese a la separación, el vínculo familiar entre ambos permanecerá.
"Cuando pase esta tormenta seguiremos siendo familia, seguiremos teniendo tres hijas y seguiremos viéndonos", afirmó el cantante.
El músico también reconoció que "yo quería que esto hubiese sido diferente, que hiciéramos esto juntos con un comunicado. Pero cuando hay crisis, cada uno las toma a su manera".
De esta manera, ambos ponen fin a una relación de 25 años, manteniendo como principal vínculo sus tres hijas y una historia familiar que, según las propias palabras del cantante, continuará pese al término de su matrimonio.
PURANOTICIA