Dos reconocidas figuras serían parte del jurado del programa «Mi nombre es» en TVN

En TVN pronto se estrenará en horario estelar el programa «Mi nombre es», que será conducido por Jean-Philippe Cretton.

Tras la confirmación del exintegrante de Chilevisión en la animación, falta conocer los nombres de quienes conformarán el jurado.

Según consigna El Filtrador, suena fuerte para ser una de las integrantes Amaya Forch, quien registra pasos en espacios de talento como «Rojo, fama contrafama» y «Tocando las estrellas».

El que ya habría firmado para sumarse a «Mi nombre es» sería Luis Jara, destacado cantante nacional que meses atrás se refirió a esta opción.

"Te voy a ser bien honesto, en este minuto no, no me cabe otro proyecto", señaló, para luego agregar que "próximamente, vamos a estar en Argentina, entonces más Al piano con Lucho y la gira por Chile, hoy es muy difícil poder aceptar otro proyecto", dijo en diálogo con Página 7.

(Imagen: TVN)

