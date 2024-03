Don Omar interrumpe concierto para reclamar por el retiro de Daddy Yankee

El cantante de regetón William “Don Omar” Landrón, tuvo un curioso momento en el medio de un recital, cuando interrumpió su propia presentación para reclamar por el retiro de su colega, Daddy Yankee.

Esto ocurrió el pasado fin de semana, cuando el intérprete de canciones como “Virtual Diva”, “Dale don Dale” y “Danza Kuduro”, se encontraba dando un concierto en el Barclays Center de Nueva York, antes más de 10 mil personas.

En un momento, y mientras saludaba al público, hizo el llamado a su compañero regetonero: “Estoy muy agradecido con ustedes. Gracias a todos ustedes esto es posible… es mi primera vez en el Barclays”, aseveró.

Para luego interpelar al “Big Boss”, de manera enojada: “La verdad no me gusta eso de que Daddy Yankee se ha retirado (…) Ya no tengo con quién hablar por teléfono y discutir: ‘oye hermano eso no está bien’, pero sé que estás muy bien en Puerto Rico”, expresó.

Cabe recordar que, justamente esta semana, se filtró un video del intérprete de “La Gasolina”, realizando un servicio religioso en su ciudad natal de San Juan en Puerto Rico. Lo cual fue lo que prometió el artista, una vez que anunció su retiro, el año pasado.

