Don Francisco vuelve a la Tv abierta de Estados Unidos: “Gigantes” será estrenado en Univisión

Un esperado retorno llegará a las pantallas de Estados Unidos y Latinoamérica este mes de octubre cuando la cadena norteamericana Univisión estrene el espacio “Gigantes con Don Francisco”.

El nuevo espacio de conversación entrevistará a diversas figuras del espectáculo mundial actual. También habrá sorpresas, nostalgia y reencuentros inolvidables de lo que fue “Sábado Gigantes”, uno de los espacios más populares tanto en Chile como en Latinoamérica.

“Volver a Univisión significa emoción y evocación, pero principalmente la oportunidad de reencontrarme con el público que nos acompañó durante tantos años y con muchos de los grandes artistas que fueron parte de nuestra historia. Será un encuentro entre lo que vivimos juntos y lo que somos hoy. Estoy muy feliz de volver a encontrarme con ustedes”, comentó Don Francisco.

También se lanzó algunos nombres que le gustaría que formaran parte de este programa: “Me gustaría tener a Bad Bunny, a Shakira, a Luis Miguel, a todas las grandes estrellas“, mencionó el animador chileno.

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