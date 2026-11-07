Don Francisco emociona al compartir particular anhelo en la Teletón 2026: “podría cumplir uno de mis sueños”

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, protagonizó una de las instancias más emotivas de la Teletón 2026, donde reveló un especial anhelo personal que tiene con la cruzada solidaria.

En medio de un nostálgico discurso, el comunicador recordó diversas instancias de los 48 años de la Teletón. “Esta es una noche muy especial porque después de 48 años, hace pocos días, la Teletón recibió un reconocimiento del Congreso Nacional y del Estado de Chile”, expuso.

En esta línea, Kreutzberger recordó que el pasado 29 de octubre el presidente de la República José Antonio Kast, promulgó la ley que fija el primer sábado de noviembre como el Día Nacional de la Teletón, y el domingo siguiente como el Día Nacional del Encuentro Familiar. “Es un hermoso acontecimiento. Esto es algo que ha construido Chile; lo hemos hecho entre todos”, expresó.

En esa instancia, Don Francisco aprovechó el momento para revelar uno de sus mayores anhelos a cargo de la cruzada solidaria. “Y en mi caso personal, estoy muy contento de poder estar aquí este año después de 48 años, y me gustaría mucho estar el próximo año y, si puedo el siguiente, muchísimo mejor”, comenzó señalando.

Posteriormente, agregó que esto se debe a que “podría cumplir uno de mis sueños: acompañar esta campaña durante medio siglo. Me faltan solamente dos Teletones”.

“Cuando comenzamos esta historia, jamás imaginamos hasta dónde podíamos llegar”, reconoció, recordando los inicios de la Teletón. “Recuerdo esa vieja casona de la calle Huérfanos aquí cerca, donde con mucho esfuerzo se atendía apenas al 5% de los niños de Santiago que necesitaban rehabilitación”, relató.

“Veníamos de las consecuencias de la poliomielitis y, cuando uno veía esa realidad, entendía que no podíamos mirar para el lado”, continuó con su discurso, emocionando s todos quienes se encontraban presentes, donde añadió para finalizar: “Había que hacer algo y Chile lo hizo, lo repitió y lo volvió a hacer. Lo hicimos entre todos”.

Cabe recordar que la meta de la Teletón 2026 es alcanzar la suma de $44.253.266.546.

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