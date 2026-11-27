Javiera Acevedo volvió a la televisión durante la noche de este jueves, como invitada del estelar de Canal 13 Vértigo, donde repasó su relación con su colega, la también actriz Catalina Pulido.

El quiebre en la amistad entre la rubia y la pelirroja se produjo cuando Acevedo inicio un romance con una expareja de Pulido, quien todavía estaba enamorada del sujeto, según ella misma relató.

“Ella gozó mucho con mi sufrimiento. Le hizo mucho daño a mis hijos, porque yo viví con esa persona (Felipe Erladsen) y los niños le tenían mucho cariño”, sostuvo Catalina en el programa Sígueme hace meses atrás, quien consideraba esto como una traición de parte de Javiera, con quien se conocían desde el colegio, e incluso mantuvo una relación con su hermano.

Concretamente se trata de Felipe Erladsen, con quien Catalina Pulido estuvo en una relación por un largo perídodo de 11 años.

En su participación en Vértigo, Javiera fue preguntada por este episodio en su vida, quien reveló que Catalina le envió “unos mails bastante feos”, en los que aseguró que la amenazaba de una manera “horrible”.

Ante estas declaraciones, la conductora del espacio Tita Ureta le consultó por el nivel de estas supuestas amenazas, a lo que Acevedo no quiso ahondar. “No, no dan para más. No quise darle más tema, porque... yo generalmente no reacciono mucho. Cuando leo algo violento no soy de enfrentar, me quedo callada, guardo la compostura, yo soy una señorita”, sostuvo.

“La Cata tuvo una pérdida muy terrible, que fue la pérdida de un hijo, y yo jamás le voy a decir algo malo ni la voy a violentar, menos por un hombre que no vale la pena”, añadió para dar por finalizado el tema.

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