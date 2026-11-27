Este viernes 27 de noviembre, a través del matinal Mucho Gusto de Mega, la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar oficializó gran parte de la parrilla de artistas de su edición número 66. El certamen se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero de 2027, mientras que su tradicional gala tendrá lugar el viernes 19 del mismo mes. Al igual que en las últimas ediciones, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda estarán a cargo de la conducción, en el tercer año consecutivo de transmisión por parte de la señal televisiva.

Luego de una serie de filtraciones que anticiparon algunos de los nombres, la producción comenzó a revelar oficialmente a los artistas que subirán al escenario de la Quinta Vergara. La programación contempla una variada propuesta musical que incluye pop, baladas, música urbana, vallenato, cumbia y reggae. Además, se confirmó que el jueves 25 de febrero estará dedicado exclusivamente a la música chilena, manteniendo una tradición de las últimas ediciones del certamen.

Junto con dar a conocer parte de la programación, la organización también entregó información sobre el calendario de venta de entradas y las condiciones de la preventa para el público. Al respecto, precisó: "La preventa de entradas comenzará el 1 de diciembre a las 11:00 horas clientes Caja Los Andes y Entel, a través de Puntoticket".

De acuerdo con el anuncio realizado en televisión, la programación oficial de la Quinta Vergara quedó distribuida de la siguiente manera:

Viernes 19 de febrero: Gala oficial del Festival.

Lunes 22 de febrero: Laura Pausini y Silvestre Dangond.

Martes 23 de febrero: Reik y Farruko.

Miércoles 24 de febrero: Por confirmar.

Jueves 25 de febrero: La Ley y Gondwana con Quique Neira (noche chilena).

Viernes 26 de febrero: Pablo Alborán y Jihyo.

Sábado 27 de febrero: Arcángel y Damas Gratis.

Con la parrilla musical prácticamente definida, el Festival de Viña del Mar 2027 todavía mantiene algunas incógnitas. Por ahora, resta conocer a los artistas que protagonizarán la jornada del miércoles 24 de febrero, además de la totalidad de los humoristas que estarán a cargo de hacer reír al público durante las seis noches del certamen. Estos nombres serán anunciados próximamente por la organización.

PURANOTICIA