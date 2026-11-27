Mariano Brozincevic debió tomar una drástica decisión en Volverías con tu ex? 2, luego de haber perdido un duelo contra su compatriota Luis Mateucci, por lo que debió escoger entre el amor y el olvido en relación a su pareja en la competencia, Estefi Marquis.

“Yo le pedí a Dios que me diera una señal de qué hacer en esta situación y me mandó dos sueños muy bonitos para mí y para ti”, comenzó explicando los motivos de su decisión.

Continuando con su relato, Mariano reveló que “en uno te veía a ti con tu mamá abrazadas, donde yo tomaba una foto, y en el otro me veía a mí encontrando un amor correspondido, por eso mi elección es olvido”.

Ante la inesperada decisión del argentino, Marquis le respondió: “Siento que estás en todo tu derecho de haber elegido olvido, ya que yo puse límites antes de estar en esta instancia, creo que tuve mis razones para tomar distancia y tú las aceptaste así que te agradezco por darme el espacio”.

En esta instancia, la mujer aprovechó de enviarle un mensaje a sus compañeros del encierro de Mega. “Valentina y Nicolás, ya suéltenme, ojalá se reconcilien y que duren hasta viejitos. Kaoto y Bárbara, no sé lo que vaya a salir de esa intensidad, qué bueno que ya no voy a respirar el mismo aire que tú, Carlos”, lanzó.

Esta salida marcará el ingreso de una nueva participante, ya que Mariza Fly, expareja de Mariano llegará al reality de Mega. “Soy una súper stripper y la exnovia más loquita y reciente que tiene Mariano”, lanzará al presentarse ante sus compañeros, algo que se verá en los próximos capítulos del programa de telerrealidad.

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