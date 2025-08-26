Don Francisco anuncia el regreso de "Sábado Gigante" a una década de su despedida

El legendario programa debutó en 1962 a través de Canal 13, y años más tarde logró expandirse a Estados Unidos.
A diez años de haber emitido su último capítulo, el emblemático programa "Sábado Gigante" alista su retorno a la pantalla, esta vez con una propuesta renovada y adaptada a las nuevas audiencias.
El regreso fue confirmado por su icónico conductor, Don Francisco, en una entrevista con el diario El Mercurio, donde reveló que el proyecto será relanzado a través de una plataforma internacional, marcando una nueva etapa para el histórico show.
"El proyecto ya se está trabajando, pero no puedo entregar muchos detalles", señaló Don Francisco.
Luego, el animador reveló que los programas "serán de mucho menos duración".
"Solo te puedo decir que con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de 'Sábado Gigante'", agregó Mario Kreutzberger.
Con 54 temporadas al aire, "Sábado Gigante" hizo historia en la televisión internacional. El programa, liderado durante toda su trayectoria por Don Francisco, obtuvo un Récord Guinness como el show de variedades más longevo presentado por un mismo animador: 53 años y 42 días de emisión ininterrumpida.
La icónica producción debutó en 1962 a través de Canal 13 en Chile, y años más tarde logró expandirse a Estados Unidos gracias a la señal de Univisión, consolidando su alcance en el público hispano de ambos países.
