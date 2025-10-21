Don Carter no guardó silencio y opinó sobre “Coliseo”: “El escenario de Viña necesita oficio”

La polémica no para en torno a Coliseo, el programa de Mega que busca coronar a un nuevo talento del humor con un premio soñado: subirse al escenario del Festival de Viña del Mar. Pero no todos están felices con la idea.

Desde el lado de los humoristas consagrados, varios “viejos estandartes” del humor nacional salieron a disparar sin filtro, acusando que el espacio estaría “regalando” una oportunidad que, según ellos, debería ganarse con años de trayectoria.

Uno de los primeros en levantar la voz fue Bombo Fica, quien no se guardó nada y aseguró que al Festival de Viña “se llega por mérito”.

Sus palabras encendieron la mecha, y Don Carter no tardó en sumarse al debate, respaldando la idea de que la Quinta Vergara no es un escenario para principiantes.

En una conversación con Página 7, Juan Alcayaga (verdadero nombre de Don Carter), dijo: “Mira, yo no sé cuál es la crítica que dijo el Bombo, pero yo lo veo un poquito facilito. Yo destacaría a una persona que ganó etapas y todas esas cosas".

“Puede ser muy bueno, pero creo que también el escenario de Viña necesita oficio“, agregó.

“No es llegar y pararse en el Festival de Viña como pararse ahí en un centro de televisión”, sentenció el comediante.

Recordemos que en entrevistas pasadas, Don Carter descartó su interés en participar el Festival de Viña del Mar, ya que lo encuentra algo “arriesgado”.

“Yo quiero llenar el Caupolicán, ya vamos súper bien, pero no me voy a arriesgar a matar todo lo que he logrado para terminar allá. Yo sé que mi humor no es de todo el mundo, para qué me voy a arriesgar. No iría, tengo un montón de shows, para qué arriesgar”, dijo hace unos años en una conversación con Primer Plano.

PURANOTICIA