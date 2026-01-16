Dominique Gallego reaparece y desata polémica en Puerto Montt por video municipal

La ex figura televisiva Dominique Gallego volvió al centro de la atención pública, luego de protagonizar un video difundido por la Municipalidad de Puerto Montt que generó una ola de críticas entre los vecinos de la comuna. En el registro, compartido a través de las redes oficiales en conjunto con la Dirección de Turismo, Gallego aparece invitando a participar del certamen “Reina del Mar” y destacando las actividades programadas para este verano.

La presencia de la exchica reality —actual pareja del alcalde Rodrigo Wainraihgt— despertó cuestionamientos sobre su participación en asuntos municipales. “¿Por qué ella lo promociona? ¿Tiene algún cargo o sueldo?”, “¿Cuánto cobró por esta publicidad?” y “esto es un conflicto de interés”, fueron parte de los comentarios que rápidamente se multiplicaron en redes sociales.

Para varios internautas su aparición en un registro institucional no corresponde, al tratarse de una persona externa a la municipalidad. Incluso, algunos usuarios recordaron pronunciamientos previos de Contraloría sobre el uso de figuras ajenas a la institución.

Cabe recordar que Dominique Gallego se mantiene alejada de la televisión desde hace años y reside en la zona junto a Wainraihgt, quien inició su carrera política en la región y hoy lidera la alcaldía de Puerto Montt.

