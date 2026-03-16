Dolor total para Camila Andrade: fallece su padre tras delicado estado de salud y su despedida en redes conmueve a todos

El fin de semana explotó una noticia que golpeó fuerte al entorno de la modelo Camila Andrade: falleció su padre, luego de varios días en los que la propia figura televisiva había dejado entrever que estaba atravesando uno de los momentos más duros de su vida.

Durante la semana, la exMiss Chile ya había encendido las alarmas entre sus seguidores al contar que estaba prácticamente ausente de redes sociales. ¿La razón? Un delicado cuadro familiar provocado por el crítico estado de salud de su papá.

Fue el miércoles 11 de marzo cuando la comunicadora abrió su corazón con un emotivo mensaje: "Sólo quiero escribirte, papá, que eres un verdadero guerrero, que te amo y que estamos más unidos que nunca hoy por ti y por tu pronta recuperación", señaló Camila.

Pero el desenlace fue devastador. El estado de salud de su padre —quien hace años había sufrido un infarto y además padecía diabetes— terminó agravándose y finalmente falleció el sábado recién pasado.

Tras varios días de silencio, Andrade reapareció en redes sociales para dedicarle un homenaje que no dejó indiferente a nadie. La comunicadora publicó una serie de fotografías en blanco y negro junto a su papá, acompañadas por la canción "Con una pala y un sombrero" del recordado Gervasio.

"Te amo por siempre papá. QEPD. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo", escribió Cami.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y cariño de colegas y seguidores que quisieron acompañarla en este complejo momento. Entre ellos estuvieron los animadores Daniel Fuenzalida y Cristián Sánchez, quienes no dudaron en dejarle palabras de aliento.

"Abrazos Cami no sabes como ahora te va a seguir protegiendo" y "Qué pena más grande ... Cami, mucha fuerza y amor para ti", señalaron Daniel Fuenzalida y Cristián Sánchez.

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