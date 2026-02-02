Documental sobre Melania Trump sorprende y debuta en taquilla superando proyecciones

Con un estreno por sobre las previsiones de la industria, el documental ‘Melania’, centrado en la figura de la primera dama de Estados Unidos Melania Trump, sorprendió en su llegada a los cines al recaudar 7,04 millones de dólares en su debut, según informó la revista Variety.

La producción sigue a Melania Trump durante los 20 días previos al retorno de su esposo, el presidente Donald Trump, a la Casa Blanca en 2025. Las proyecciones iniciales estimaban una recaudación de entre 2 y 5 millones de dólares durante su primer fin de semana, con un estreno programado en 1.778 salas en Estados Unidos y cerca de 3.300 cines a nivel mundial.

El documental fue adquirido por Amazon MGM por 40 millones de dólares, compañía que además desplegó una agresiva campaña de promoción valorizada en unos 35 millones de dólares, con el objetivo de posicionar la cinta en el circuito comercial.

No obstante, la revista advierte que los exhibidores se quedan con cerca de la mitad de los ingresos por venta de entradas, lo que podría dificultar justificar los costos de exhibición. En ese contexto, fuentes cercanas a producciones similares señalaron que la película necesitaría recaudar entre 40 y 45 millones de dólares en taquilla nacional para cubrir sus gastos, aunque confían en que acuerdos de licencias ayudarán a compensar el elevado desembolso promocional.

Amazon, en tanto, prevé recuperar parte de la inversión cuando ‘Melania’ llegue a su plataforma de streaming Prime Video, tras su paso por los cines.

Desde la distribuidora destacaron el positivo arranque del documental. “Estamos muy animados por el sólido comienzo y la respuesta positiva del público, con una recaudación inicial de taquilla que superó nuestras expectativas”, afirmó Kevin Wilson, director de distribución nacional en cines de Amazon MGM.

En cuanto al perfil de la audiencia, el 72% de los asistentes fueron mujeres y el 83% tenía más de 45 años, según datos citados por Variety a partir de información entregada por Amazon MGM. Cerca del 75% del público fue blanco, seguido por asistentes hispanos, que representaron un 11%.

La exhibición se concentró principalmente en ciudades donde Donald Trump mantiene un alto nivel de apoyo, como Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix y West Palm Beach, quedando fuera de grandes centros urbanos como Nueva York o Los Ángeles.

El propio Trump, quien acompañó a su esposa al estreno del documental el pasado jueves, destacó la recaudación a través de su red social Truth Social.

