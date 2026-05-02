Documental sobre Gustavo Cerati llegará a Netflix en 2027 con material inédito

A través de una nueva apuesta audiovisual, la historia del fallecido músico argentino retornará a las pantallas. Netflix ratificó que se encuentra desarrollando un documental centrado en la trayectoria artística y la faceta más íntima de Gustavo Cerati, obra que nutrirá su relato mediante declaraciones de su entorno más próximo y la inclusión de archivos que nunca antes han visto la luz.

Con el objetivo de brindar una perspectiva exhaustiva sobre uno de los íconos fundamentales del rock en Latinoamérica, la iniciativa ya se encuentra en su etapa de producción y fijó su lanzamiento oficial para el año 2027.

Quienes formaron parte de Soda Stereo junto al cantante, Charly Alberti y Zeta Bosio, figuran entre los principales participantes de la cinta, acompañados por diversas voces que integraron su círculo de confianza. Asimismo, el proyecto cuenta con el respaldo familiar directo, ya que Laura Cerati, hermana del cantautor, ejerce el rol de productora asociada.

El equipo técnico está liderado por dos profesionales que ya poseen historial trabajando en iniciativas ligadas al intérprete: Picky Talarico asume la dirección general y Andy Fogwill toma las riendas de la dirección creativa. Por su parte, la empresa Landia es la encargada de la producción, labor que cuenta con Adrián D’Amario y Pablo Flores en la producción ejecutiva, además de Roy García liderando la dirección de arte.

La meta de esta entrega es trascender los logros públicos de su trayectoria, sumando instantes poco conocidos y grabaciones de carácter privado. Respecto a este ángulo, el director de la obra detalló el camino que tomarán. “Siento que este documental nos da la posibilidad de contar la vida de un personaje único, alguien que dejó una huella profunda en millones de personas. Pero, sobre todo, es la oportunidad de asomarnos a lo que no se vio, a gestos mínimos, a zonas más silenciosas de su personalidad solo visibles para quienes tuvimos la suerte de compartir momentos con él”, precisó Talarico.

Junto con lo anterior, el realizador hizo hincapié en cómo el legado del vocalista se mantiene intacto entre los más jóvenes. “La figura de Gustavo parece seguir creciendo cada vez más a 12 años de su muerte. Hay nuevas generaciones para las que Cerati no es memoria, sino descubrimiento. Su obra está siendo reinterpretada fuera del contexto original. Este documental puede funcionar como puente entre esas capas de sentido”, complementó.

A través de este futuro estreno, el servicio de streaming pretende conectar la imagen del artista con audiencias inéditas, ahondando en su biografía y en la repercusión que sus composiciones continúan generando a través de las distintas épocas.

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