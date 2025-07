Doctor Vidal se refiere a la decisión de Karen Paola de no ofrecer disculpas públicas: "¿No les parece un poquito malagradecido?"

Durante la jornada de este lunes, el conocido cirujano plástico, Pedro Vidal, se refirió a la decisión de Karen Bejarano, por no ofrecer disculpas públicas. Todo esto, bajo la línea de la audiencia judicial tras una querella de injurias graves presentada en su contra por el doctor.

Cabe recordar que la cantante denunció en sus redes sociales haber quedado disconforme con un procedimiento de implantes mamarios realizado hace siete años por Vidal.

“¿No les parece un poquito malagradecido? es raro después de siete años comenzar con una serie de denuncias, las molestias estaban descritas desde el día 1 por sus cirugías previas, entonces yo no hice ninguna carnicería, hice una reconstrucción de un problema muy serio", sentenció el especialista.

Luego, el doctor habló sobre el hecho de que Bejarano se negara a pedir las disculpas correspondientes, donde expresó que: "No lo entiendo, no lo entiendo, pero cada uno tiene sus decisiones, yo no me voy a meter, yo sé lo que hice".

“¿Pueden entender que haya pasado siete años feliz y después de que aparecen un montón de problemas personales resulta que el doctor que la operó 8 años antes es culpable de una serie de cosas?. Cuando cada uno de los de los pequeños problemas estuvo advertido por el derrame de silicona intramamario que ella ya traía”, agregó el profesional.

“Es raro que, después de siete años, se comience con estas denuncias. Lo único que yo quería es que alguien dijera ‘oye, me equivoqué’. Cuando uno mete la pata debe decir la cagué o ‘ah, perdón, dije puras tonteras’ y listo”, sentenció.

LA RESPUESTA DE KAREN PAOLA

La cantante defendió su postura y aclaró que solo quiso contar su historia.

“Yo lo único que hice fue contar mi historia nomás, como la contaría si, por ejemplo, una empresa de delivery no me lleva mi pedido. Decir como ‘oye, no pidan acá, porque no llega el pedido’. ¿Cachai? O te lo traen todo mal”, expresó Karen.

“Tuve que realizarme otra operación por este problema, pero yo no quería, la verdad. Estuve ocho años así y no tenía muchas ganas de volver a intervenirme por lo mismo, porque tenía mucho miedo a que me quedara una cagada nuevamente, y lo pensé mucho, fui en el 2022 a consultar con la Rocío de las Heras, que me apareció como una especialista en reconstrucción mamaria y después de esa visita salí muy contenta, pero a la vez salí con mucho temor porque no sabía si esto iba a ser real o no”, cerró la cantante nacional.

PURANOTICIA