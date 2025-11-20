DJ Méndez es atropellado por un funcionario municipal en Isla de Maipo: “Debía usar lentes, pero no los llevaba puestos”

DJ Méndez encendió sus redes sociales al contar que había sufrido un violento atropello, nada menos que por parte de un funcionario de la Municipalidad de Isla de Maipo.

El cantante, indignado, relató en pleno Instagram que "acabo de ser atropellado", detallando que "venía con mi perrita en bicicleta y este tipo se pasó el signo Pare, y me impactó y continuó atropellándome sin parar".

Como si fuera poco, Méndez aseguró que el responsable circulaba en condiciones irregulares. "No tenía licencia al día y debía usar lentes, pero no los llevaba puestos".

La Municipalidad de Isla de Maipo, al verse envuelta en el escándalo, reconoció que el hombre pertenece a sus filas, pero trató de desmarcarse rápidamente. Señalaron que el accidente "ocurrió en su vehículo particular y en horas de la mañana, previo al horario de entrada", intentando recalcar que no estaba cumpliendo funciones oficiales en ese momento.

Además, añadieron que "el involucrado es un funcionario mayor, de impecable y larga trayectoria en el municipio, por lo que resulta sorpresiva y lamentable su participación".

