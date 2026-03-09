Disparan contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras la cantante estaba en el interior: una mujer terminó detenida

El nombre de Rihanna vuelve a estar ligado a un episodio alarmante en su propia casa. Esta vez, la superestrella vivió momentos de verdadero pánico cuando una mujer comenzó a disparar contra su mansión en Beverly Hills, en Los Ángeles, mientras ella se encontraba dentro de la propiedad.

De acuerdo con antecedentes policiales, el ataque ocurrió la tarde del domingo. La sospechosa se habría detenido en un vehículo frente a la residencia y, sin previo aviso, abrió fuego con un rifle AR-15. En total, se registraron cerca de diez disparos y varios de ellos impactaron directamente la vivienda. La agresora fue detenida minutos después por la policía.

Aunque la situación fue extremadamente grave, los primeros reportes indican que la intérprete de éxitos mundiales no sufrió lesiones. Aun así, el susto fue mayúsculo, ya que estaba dentro de la casa cuando ocurrió el tiroteo. Por ahora tampoco existe claridad sobre si su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus hijos estaban presentes durante el ataque.

La mujer arrestada tiene 30 años y fue capturada luego de intentar escapar del lugar. Dentro del vehículo que utilizó se encontró el arma con la que habría efectuado los disparos, lo que ahora forma parte de la investigación para determinar qué la motivó a atacar la vivienda de la cantante.



“Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos”, dijo Armen Arias, portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El otro episodio que ya había encendido las alarmas

Este no es el primer susto que enfrenta Rihanna en su propio hogar. En 2018, su casa en Hollywood Hills también fue escenario de un inquietante episodio cuando un hombre logró entrar sin autorización tras saltar una reja de seguridad, según antecedentes de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

El sujeto, identificado como Eduardo León, aprovechó que la cantante no estaba en la propiedad para ingresar y permaneció dentro cerca de 12 horas. Incluso pasó la noche en la residencia hasta que uno de los asistentes de la artista descubrió su presencia.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido y acusado de acoso. En ese proceso se declaró inocente, pero la justicia igualmente dictó una orden de alejamiento por diez años que le prohibía acercarse a la intérprete.

