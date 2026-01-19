Disney vuelve a reinar en Hollywood: “Zootopia 2” hace historia y arrasa en taquilla

Disney vuelve a callar bocas. “Zootopia 2” no solo arrasa en salas, sino que acaba de marcar un hito histórico al convertirse en la película animada de Hollywood más taquillera de todos los tiempos, un verdadero golpe sobre la mesa para la industria.

A casi dos meses de su debut en cartelera, la secuela ya acumula la impresionante cifra de 1.706 millones de dólares a nivel mundial, dejando atrás a otros pesos pesados del estudio como “Intensa-mente 2” y “El Rey León”, según cifras de Box Office Mojo.

Eso sí, el trono global absoluto sigue en manos de la china “Ne Zha 2”, que sin pertenecer a la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA), suma la impactante cifra de 2.250 millones de dólares, de acuerdo con Variety.

Con este fenómeno de taquilla, la película dirigida por Byron Howard y Jared Bush se instala nada menos que en el noveno lugar del ranking histórico de estrenos más exitosos del cine mundial, solo superada por gigantes como “Spider-Man: No way home” (1.900 millones de dólares) y “Avengers: Infinity War” (2.000 millones de dólares), según consigna el medio estadounidense.

El fin de semana cinematográfico también tuvo otros movimientos: el estreno de “28 Years Later: The Bone Temple” debutó con fuerza, sumando 31 millones de dólares a nivel global, incluyendo 13 millones solo en Norteamérica. Mientras tanto, “Avatar: Fire and Ash” se mantuvo firme como la reina del box office estadounidense, recaudando 13,3 millones de dólares.

La nueva apuesta de James Cameron ya alcanza los 1.322 millones de dólares desde su estreno, mientras que “Zootopia 2” se quedó con el tercer lugar del fin de semana en Estados Unidos con 8,8 millones, seguida muy de cerca por “The Housemaid” (8,5 millones) y “Marty Supreme” (5,5 millones).

PURANOTICIA